الشباب والرياضة: نلتزم بخطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المنشآت

كتب إبراهيم حسان

قال الدكتور محمد فوزى، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إنه تم التنسيق مع رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة المصرى، بشأن تطبيق خطة الحكومة لترشيد الكهرباء.

أضاف فوزى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، مع الإعلامية إنجى القاضى، أن وزارة الشباب والرياضة قامت بدور كبير لتنفيذ خطة الحكومة لترشيد الاستهلاك بالكهرباء، بكل المنشآت التابعة لها، وهناك إجراءات إدارية وأخرى تنفيذية لتطبيق الخطة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: "كافة المنشآت الرياضية والاتحادات والأندية والمعسكرات أكدت على تخفيض إضاءة الملاعب والتكييفات وغيرها من الإجراءات الأخرى، بما لا يخل بعوامل الأمن والسلامة، أما على المستوى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالاستادات والصالات الرياضية، سوف تلتزم بإجراءات ترشيد الاستهلاك، بجانب تنفيذ إجراءات لاستخدام الطاقة الشمسية وتوحيد العمل بكشافات الليد الموفرة للطاقة".