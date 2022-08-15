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الزراعة: نزرع أصنافا من الأرز تستهلك مياها أقل وتصل إنتاجيتها 5 أطنان للفدان

الإثنين، 15 أغسطس 2022 06:47 م
الزراعة: نزرع أصنافا من الأرز تستهلك مياها أقل وتصل إنتاجيتها 5 أطنان للفدان وزاره الزراعه
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور حمدى موافى مدير البرنامج الوطنى لتطوير الأرز بوزارة الزراعة، إنه يتم حاليا زراعة أصناف من الأرز تستهلك مياه أقل، موضحا أن الأصناف الآن غير تقليدية على عكس ما كان في السابق.

وأضاف مدير البرنامج الوطنى لتطوير الأرز بوزارة الزراعة،  خلال برنامج اليوم المذاع على قناة دى أم سى، أنه في مصر خطواتنا غير مسبوقة ومواكبة للتغيرات العالمية خاصة في قضية الأصناف التي تكون استهلاكها المائى أقل.

ولفت  مدير البرنامج الوطنى لتطوير الأرز بوزارة الزراعة، إلى أن هناك أصناف تصل لـ 4 آلاف متر مكعب من المياه، بجانب أصناف تتحمل الزراعة فى أى وقت من السنة وتصل انتاجها 5 طن للفدان وأحيانا 5 ونصف طن للفدان، وتحقق سبق مصرى على مستوى الإنتاجية.

 


الزراعه

الارز

حمدى موافى

مصر

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