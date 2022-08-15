اليوم السابع
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الداخلية تضبط 417 عنصرا شديد الخطورة في حملات أمنية.. فيديو

الإثنين، 15 أغسطس 2022 05:05 م
الداخلية تضبط 417 عنصرا شديد الخطورة في حملات أمنية.. فيديو حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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يبرز فيديو مواصلة أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية")، ضُبط خلالها (60) متهما، وبحوزتهم (17 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 69 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (24) قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (3869) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (442) قضية متنوعة. 

 
وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط (417) عنصرا إجراميا آخرين بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – الدقهلية – الإسكندرية – الغربية – القليوبية – المنيا – السويس – المنوفية – بورسعيد – كفر الشيخ – الشرقية – قنا – دمياط – البحر الأحمر – الوادى الجديد – الأقصر – سوهاج – مطروح – الإسماعيلية – الفيوم – البحيرة – جنوب سيناء – بنى سويف) وبحوزتهم (178  قطعة سلاح نارى – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح –  مخدرات  –  قتل - خطف) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.
 

حملات امنيه

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