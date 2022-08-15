اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أغسطس 2022 05:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لتبادل الموقوفين مع واشنطن

الإثنين، 15 أغسطس 2022 05:11 ص
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لتبادل الموقوفين مع واشنطن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن استعداد بلادها اتخاذ إجراءات ملموسة لتسهيل تبادل الموقوفين مع الولايات المتحدة، شرط إتمام هذا التبادل بكفاءة.
 
وقالت زاخاروفا - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" - "إن الجانب الروسي مستعد لمفاوضات مهنية وإجراءات ملموسة في هذا الاتجاه ولكن بشكل احترافي فقط، ومع من هم مؤهلون لإدارة مثل هذه العمليات التي لا تجرى عبر مكبرات الصوت".
 
وشددت زاخاروفا على أن "نجاح المفاوضات لا يعتمد على شخص واحد، أو هيكل واحد، وإنما على فريق عمل محترف".
 
وعرضت واشنطن على موسكو - في وقت سابق - مبادلة رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت، الذي يقضي عقوبة بالسجن في الولايات المتحدة بتهمة تهريب الأسلحة، وببريتني جرينير المدانة بتهريب وحيازة المخدرات، وبول ويلان المدان بتهمة التجسس في روسيا.

روسيا

الخارجية الروسية

ماريا زاخاروفا

تبادل السجناء

أمريكا وروسيا

فيكتور بوت

ببريتني جرينير



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة