الجزائر: إصابة 3 أشخاص إثر نشوب حريق بإحدى المناطق الصناعية للنفط

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نشب حريق بإحدى المناطق الصناعية التابعة لشركة "سوناطراك" الجزائرية للنفط والمملوكة للدولة، مساء اليوم /الإثنين/، بولاية سكيكدة (شمال شرقي الجزائر)، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بحروق متفاوتة الخطورة.

وأوضحت "سوناطراك" - في بيان - أن الحريق نشب نتيجة عملية تزويد شاحنة بمادة "الكزيلان" (إحدى مشتقات البترول) على مستوى محطة الشحن التابعة لمجمع التكرير.

وأضافت أنه تم السيطرة على الحريق على الفور من قبل وحدات التدخل للأمن الداخلي التابعة لها، مؤكدة أن الحادث لم يخلف أي خسائر مادية أخرى، مشيرة إلى أن وحدات الإنتاج لم تتوقف وتستمر في العمل بصفة عادية.