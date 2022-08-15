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التضامن تبدأ اليوم صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس

الإثنين، 15 أغسطس 2022 02:00 ص
التضامن تبدأ اليوم صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس تكافل وكرامة - أرشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم  الإثنين، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة " "عن شهر أغسطس الجارى، حيث وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتيسير كافة إجراءات الصرف للمستفيدين.
 
وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أنه في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية من خلال التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، فإن ملف الحماية الاجتماعية يحتل أهمية خاصة من رئيس الجمهورية، وأنه يوجه دائماً بمراعاة حقوق الفئات الأولى بالرعاية والاستثمار في أطفالها، وتأهيل القادرين على العمل فيها حتى تتمكن هذه الأسر من الخروج من دائرة الفقر تدريجياً لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج.
 
كما أن الدولة المصرية أطلقت برنامج الدعم النقدي المشروط فى مطلع عام 2015 وتوسعت فيه عام 2016 وقت تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف والشروع في إعادة توزيع ملف الدعم، ثم برز اهتمام الدولة في أثناء الأزمات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد وبصفة خاصة دعم كل من الحكومة والمجتمع المدنى للقطاع الصحي والدعم النقدي ومساعدات العمالة غير المنتظمة، ثم يتصاعد دور الدولة مرة ثانية بحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تشمل تأمين الغذاء والدعم النقدي والمساعدات الاستثنائية في الوقت الحالي الذي تمر به كافة الدولة ومنها جمهورية مصر العربية بأزمات اقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
 

التضامن

مساعدات تكافل وكرامة

تكافل وكرامة

أسر تكافل وكرامة

الرئيس السيسى

زيادة تكافل وكرامة



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