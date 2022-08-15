اليوم السابع
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الإثنين، 15 أغسطس 2022 01:56 م
أكرم القصاص
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التحفظ على 18 طن زيت طعام مجهولة المصدر داخل مخزن في الإسكندرية

الإثنين، 15 أغسطس 2022 01:05 م
التحفظ على 18 طن زيت طعام مجهولة المصدر داخل مخزن في الإسكندرية زيت طعام - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 18 طن "زيت طعام" معبأة داخل براميل بدون بيانات، "سابقة الاستخدام من مرتجعات الأسواق" وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة حجب سلعة غذائية.
 
تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن مواد غذائية لحيازته كميات من زيت الطعام مستعملة قبل إعادة تدويرها وتعبئتها وبيعها بالأسواق ما يشكل ضررا على صحة المواطنين.
تمت مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على 18 طن "زيت طعام" معبأة داخل براميل بدون بيانات "سابقة الإستخدام من مرتجعات الأسواق" وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، مما تشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 

 


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