البنك التجارى الدولي يعلن استقالة أحمد عيسى وزير السياحة من منصبه

كتب هانى الحوتى

قال البنك التجاري الدولي، إن الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية وعضو لجنة الإدارة التنفيذية بالبنك أحمد عيسى ترك منصبه عقب تعيينه وزيرًا للسياحة والآثار في التشكيل الجديد لمجلس الوزراء المصري، وتم تعيين رشوان حمادي قائمًا بأعمال رئيس قطاع التجزئة المصرفية.

وضم قائمة المديرين التنفيذيين بالبنك التجاري الدولي (مصر) كلًا من حسين أباظة الرئيس التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب، عمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي، محمد سلطان الرئيس التنفيذ لقطاع العمليات، نيفين وقفي رئيس قطاع الائتمان والاستثمار، طلحة كريم القائم بأعمال رئيس قطاع المخاطر.