اليوم السابع
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البرهان يبعث برقية تعزية للرئيس السيسى فى ضحايا كنيسة أبو سيفين

الإثنين، 15 أغسطس 2022 04:32 م
البرهان يبعث برقية تعزية للرئيس السيسى فى ضحايا كنيسة أبو سيفين رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان
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بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث حريق كنيسة «أبو سيفين» بالمنيرة الغربية في إمبابة شمالي محافظة الجيزة.

وقال مجلس السيادة - في بيان اليوم - إن رئيس مجلس السيادة بالسودان عبر عن خالص التعازي للرئيس السيسي ولأسر الضحايا وللشعب المصري الشقيق، داعيًا الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وأن يمُن الله القدير على الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يحفظ الشعب المصري الشقيق من كل مكروه.


مجلس السيادة الانتقالي بالسودان

عبد الفتاح البرهان

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

حريق كنيسة المنيرة

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس



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