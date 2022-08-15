اليوم السابع
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الإثنين، 15 أغسطس 2022 09:38 م
أكرم القصاص
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"الأمانة أهم شىء" سائق دمياطي يسلم 98 ألف جنيه لراكب من شبرا

الإثنين، 15 أغسطس 2022 08:18 م
"الأمانة أهم شىء" سائق دمياطي يسلم 98 ألف جنيه لراكب من شبرا السائق
فريق المحافظات

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محمد شوربة سائق على سيارات السيرفيس الداخلي بمدينة رأس البر، أصبح حديث السوشيال ميديا، وذلك عقب قيامه بتسليم مبلغ مالى لأحد الركاب الذين يستقلون سيارته. 
 
بدأت القصة عندما تفاجئ السائق بوجود مبلغ مالي كبير داخل سيارته وذلك عقب قيامه بتوصيل أسرة قادمة من شبرا لقضاء عطلة الصيف داخل مدينة رأس البر، استمر السائق في البحث عن صاحب هذا المبلغ حتي تمكن من إيجاده والقيام بتسليمه المبلغ. 
 
"الأمانة أهم شىء" تصدرت هذه الحملة صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك، للتصدر اخبار سائق سيرفيس دمياط صفحات السوشيال ميديا. 
 
 

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