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ارتفاع أعداد السفن العابرة بقناة السويس لـ1363 سفينة فى يونيو الماضى

الإثنين، 15 أغسطس 2022 03:00 ص
ارتفاع أعداد السفن العابرة بقناة السويس لـ1363 سفينة فى يونيو الماضى قناة السويس - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أعداد السفن العابرة بقناة السويس سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن العابرة نحو 1363 سفينة في شهر يونيو الماضي، بينما كانت نحو 1263 سفينة في شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت 100 سفينة.

 

وأضافت البيانات، أن حمولة السفن العابرة سجلت أيضا ارتفاعا طفيفا خلال نفس الفترة، حيث بلغت حمولة السفن الإجمالية نحو 113.9 مليون طن في شهر يونيو الماضي، مقابل 102.1 مليون طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 11.8 مليون طن.

 

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قالت إن عائدات قناة السويس سجلت مستوى قياسي جديد منذ بداية العام الجارى 2022، رغم تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث حققت عائدات قناة السويس نحو 12.3 مليار جنيه في شهر يونيو الماضي، مرتفعة من 12 مليار جنيه في شهر مايو السابق له، بزيادة بلغت 300 مليون جنيه.

 

وتشهد عائدات قناة السويس منذ بداية العام الجاري ارتفاعات متتالية، حيث سجلت العائدات نحو 11.6 مليار جنيه في شهر ابريل الماضي، بينما كانت 8.7 مليار جنيه في الشهر المناظر له عام 2021، بزيادة بلغت 2.9 مليار جنيه.


قناة السويس

سفن قناة السويس

عبور السفن

اخبار الاقتصاد



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