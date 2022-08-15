اليوم السابع
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احتجاز عامل أسفل أنقاض حفرة انهارت خلال التنقيب عن الآثار بمزرعة في الجيزة

الإثنين، 15 أغسطس 2022 03:55 م
احتجاز عامل أسفل أنقاض حفرة انهارت خلال التنقيب عن الآثار بمزرعة في الجيزة التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تعرض عامل للاحتجاز أسفل أنقاض حفرة، خلال تنقيبه و3 آخرين عن الآثار داخل مزرعة في منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ، لاستخراج العامل الذي ما زال حيا، وإعداد الأكمنة لضبط زملاءه الهاربين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار داخل مزرعة بمنشأة القناطر، وانهيار حفرة عليهم.
 
انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث منشأة القناطر إلى مكان الحادث، وتبين أن حفرة انهارت على عامل خلال التنقيب عن الآثار مما أسفر عن احتجازه أسفل الانقاض، وفر 3 من زملائه هاربين.
 
تم الاستعانة برجال الإنقاذ لاستخراج العامل الذي ما زال حيا، وجاري إعداد الأكمنة للقبض عل  المتهمين الهاربين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 

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