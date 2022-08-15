اتحاد الصناعات مشيدا باختيار أحمد سمير وزيرا للصناعة: لديه خبرة كبيرة

كتب أحمد عرفة

قال محمد البهى عضو مجلس التنفيذى لاتحاد الصناعات، إن القطاع الصناعى دائما ظهير للحكومة، خاصة أن القانون الذى صدر لاتحاد الصناعات يجعلنا شركاء مع الحكومة فى وضع القوانين ومراجعة اللوائح والقرارات الاقتصادية الصادرة من الحكومة.

وأضاف عضو مجلس التنفيذى لاتحاد الصناعات، خلال برنامج كلام فى السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه منذ عشرات السنوات نتعاون مع الحكومة فى هذا الصدد ونسير بشكل متوازى ولذلك ليس لدينا مطالب معينة بعد التعديل الحكومى.

وتابع عضو مجلس التنفيذى لاتحاد الصناعات: "نطالب بتفعيل القوانين وليس استحداث قوانين أخرى، ونحيى اختيار أحمد سمير وزيرا للصناعة، حيث لديه خبرة كبيرة ويعلم كل المشكلات التى تواجه الصناعة".