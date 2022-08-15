إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق القاهرة - الفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما ميكروباص، والأخرى سيارة فنطاس تابعة لأحد المصانع، على طريق القاهرة – الفيوم الصحراوي، أمام أبو عيطة بنطاق مركز شرطة سنورس، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أحمد المغازي مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين ميكروباص محملة بالركاب ونقل فنطاس، بمنطقة أبو عيطة على طريق القاهرة/ الفيوم، ووجود مصابين، وذلك بسبب السرعة الزائدة.

وانتقل على الفور، ضباط مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ على طريق القاهرة – الفيوم، وتبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متعددة وجروح متفرقة، بينهم شخص حالته غير مستقرة لإصابته بنزيف داخلي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق