إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات الصحراوى

كتب ـ عبد الرحمن سيد

أصيب شخصان إثر حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات الصحراوى، وتم نقل المصابين إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت أجهزة الأمن، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم، ووجود مصابين بطريق الواحات الصحراوى اتجاه مدينة السادس من أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلي المكان، وتبين من خلال المعاينة اصطدام سيارتين.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، ورفع رجال المرور آثار الحادث، ويجري رجال المباحث التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها.