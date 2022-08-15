كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك أنباء عن انفجار قرب القطاع السادس من المفاعل النووي بمحطة زابوريجيا .

وفى وقت سابق قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن القوات الروسية تنفذ العمليات العسكرية في أوكرانيا بشكل فعال، متابعا: "تطوير التعاون مع شركائنا العسكريين سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار في العالم أجمع".

وأضاف الرئيس الروسى، خلال افتتاح منتدى عسكري دولى: "ندعو كل شركائنا وأصدقائنا إلى إجراء تدريبات عسكرية مع القوات الروسية".

وتابع: "ندعو كل شركائنا وأصدقائنا إلى إجراء تدريبات عسكرية مع القوات الروسية".