لمرضى السكر.. تناول التوت بعد الوجبات للتحكم فى ارتفاع سكر الدم

كتبت إيناس البنا

يحتاج مريض السكرى إلى مراقبة كل ما يأكله، وتعد الوجبات الخفيفة المتاحة لنا جميعًا هى الفواكه، ومع ذلك ليست كلها آمنة لمرضى السكر بسبب محتواها من الفركتوز.

ومع ذلك وفقا لموقع timesnownews هناك بعض الوجبات التى تعتبر وجبات خفيفة صحية لمرضى السكرى، صحية بما يكفى لمنع ارتفاع الجلوكوز بعد الوجبة مثل التوت.

وفقًا لدراسة حديثة يمكن أن يقلل التوت الذى يتم تناوله بشكل شائع من مستويات سكر الدم بعد الوجبة، وقد يحسن حساسية الأنسولين لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائى.

هل هناك طريقة صحيحة لأكل التوت؟

يشدد خبراء التغذية على تناول التوت والاستفادة القصوى منه عندما يتم الاستمتاع بالطعام الصحى جنبًا إلى جنب مع الكربوهيدرات، وبالحديث عن الفوائد الصحية والآثار الإيجابية للاستمتاع بهذه الوجبات الخفيفة الصيفية، قال الخبراء إن التوت يفيد الصحة العامة نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وأوميجا 3 وفيتامين سي.

حاول أن تأكل حصة واحدة على الأقل من التوت فى اليوم إما مخلوطًا في عصير أو مع الزبادى أو دقيق الشوفان، ونظرًا لانخفاض محتوى السكر، فإن مخاطر الآثار السلبية على مرضى السكرى منخفضة نسبيًا.