أستاذ اقتصاد: مشروعا الدلتا الجديدة والصوامع الزراعية سيكون لهما مردود إيجابي على الدولة المصرية

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ، أن هناك ضرورة لتحجيم الفجوة بين إمكانات مصر الزراعية والغذائية والتعداد السكانى، موضحا أن مصر تستورد حوالي 60% من غذائها، وهذا الموقف نتاج طبيعي للسياسات القديمة الخاطئة السابقة.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، خلال برنامج إكسترا اليوم، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن مصر تنفق الكثير من الأموال على المواطنين نتيجة ارتفاع التعداد السكانى، على الرغم من أن مصر لديها الكثير من التحديات مثل أزمة المياه.

ولفت أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة إلى أن خلال السنوات الماضية، كان هناك زيادة كبيرة في الاستثمارات الزراعية، وتم إنشاء مشروع الدلتا الجديدة ومشروعات الصوامع الزراعية، موضحا أن هذه المشاريع سيكون لها مردود إيجابي على الدولة المصرية السنوات القادمة.