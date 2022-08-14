7 فوائد صحية للمانجو.. هتحسن مناعتك وجهازك الهضمى

كتبت إيناس البنا

في موسم المانجو يكثر تواجدها ويتهافت الجميع لتناول هذه الفاكهة اللذيذة، تربط الدراسات المانجو ومغذياته بالعديد من الفوائد الصحية ، مثل تحسين المناعة وصحة الجهاز الهضمي، قد تقلل بعض مادة البوليفينول الموجودة في الفاكهة من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

فيما يلي 10 فوائد للمانجو وفقا لموقع " healthline ، بما في ذلك نظرة عامة على محتواها الغذائي وبعض النصائح حول كيفية الاستمتاع بها.

1. مليئة بالمغذيات



يحب الكثير من الناس المانجو - ليس فقط لأنها لذيذة ولكن أيضًا لأنها مغذية جدًا، كوب واحد (165 جرام) من المانجو الطازج يوفر:

السعرات الحرارية: 99

البروتين: 1.4 جرام

الكربوهيدرات: 24.7 جرام

الدهون: 0.6 جرام

الألياف: 2.6 جرام

السكر: 22.5 جرام

فيتامين سي: 67٪ من القيمة اليومية (DV)

النحاس: 20٪ من القيمة اليومية

الفولات: 18٪ من القيمة اليومية

فيتامين ب 6: 12٪ من القيمة اليومية

فيتامين أ: 10٪ من القيمة اليومية

فيتامين هـ: 10٪ من القيمة اليومية

فيتامين ك: 6٪ من القيمة اليومية

النياسين: 7٪ من القيمة اليومية

البوتاسيوم: 6٪ من القيمة اليومية

الريبوفلافين: 5٪ من القيمة اليومية

المغنيسيوم: 4٪ من القيمة اليومية

واحدة من حقائق المغذيات الأكثر إثارة للإعجاب هي أن كوبًا واحدًا فقط (165 جرامًا) من المانجو الطازج يوفر ما يقرب من 67 ٪ من DV لفيتامين سي، هذا الفيتامين القابل للذوبان في الماء يساعد جهاز المناعة لديك ، ويساعد جسمك على امتصاص الحديد ، ويعزز نمو الخلايا. وإصلاح

2. منخفضة السعرات الحرارية



فائدة أخرى للمانجو هي أنها منخفضة السعرات الحرارية، فكوب واحد (165 جرامًا) من المانجو الطازج يحتوي على أقل من 100 سعرة حرارية وله كثافة منخفضة جدًا من السعرات الحرارية ، مما يعني أنه يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية لحجم الطعام الذي يقدمه.

3. قد تساعد في منع مرض السكري



المانجو الطازج مرتفع نسبيًا في السكر الطبيعي مقارنة بالفواكه الطازجة الأخرى ، حيث يحتوي الكوب على أكثر من 22 جرامًا (165 جرامًا).

قد تعتقد أن هذا قد يكون مقلقًا للأشخاص الذين يعانون من حالات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري ، أو لأولئك الذين يحاولون الحد من تناول السكر.

ومع ذلك ، لا يوجد دليل يشير إلى أن تناول المانجو الطازج يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري أو أنه غير صحي للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة.

4. تحتوي على العناصر الغذائية المعززة للمناعة



المانجو مصدر جيد للعناصر الغذائية المعززة للمناعة، فكوب واحد (165 جرام) من المانجو يوفر 10٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين أ

فيتامين أ ضروري لنظام المناعة الصحي. يرتبط عدم الحصول على ما يكفي من هذا الفيتامين بزيادة خطر الإصابة بالعدوى، بالإضافة إلى أن كوبًا واحدًا (165 جرامًا) من المانجو يوفر ما يقرب من 75٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي ، ويمكن أن يساعد هذا الفيتامين جسمك على إنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء المقاومة للأمراض ، ومساعدة هذه الخلايا على العمل بشكل أكثر فعالية ، وتحسين دفاعات بشرتك

5. تدعم صحة القلب



تحتوي المانجو على المغنيسيوم والبوتاسيوم والمانجيفرين المضاد للأكسدة ، والتي تدعم جميعها وظائف القلب الصحية.

6. تحسن صحة الجهاز الهضمي



تتمتع المانجو بعدة صفات تجعلها ممتازة لصحة الجهاز الهضمي، أولاً ، يحتوي على مجموعة من الإنزيمات الهاضمة تسمى الأميليز، وتقوم الإنزيمات الهاضمة بتفكيك جزيئات الطعام الكبيرة حتى يتمكن جسمك من امتصاصها بسهولة.

تحلل الأميليز الكربوهيدرات المعقدة إلى سكريات ، مثل الجلوكوز والمالتوز. هذه الإنزيمات أكثر نشاطًا في المانجو الناضجة ، وهذا هو سبب كونها أحلى من المانجو غير الناضج

علاوة على ذلك ، نظرًا لأن المانجو تحتوي على الكثير من الماء والألياف الغذائية ، فقد تساعد في مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال.

7. تساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان



المانجو غني بالبوليفينول ، والتي قد يكون لها خصائص مضادة للسرطان، يمكن أن يساعد البوليفينول في الحماية من عملية ضارة تسمى الإجهاد التأكسدي ، والتي ترتبط بالعديد من أنواع السرطان

لاحظت الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار والحيوانات أن بوليفينول المانجو يقلل من الإجهاد التأكسدي، كما تم اكتشاف أنها تعمل على تدمير أو إيقاف نمو العديد من الخلايا السرطانية ، بما في ذلك اللوكيميا وسرطان القولون والرئة والبروستاتا والثدي