"يحيى" أول طالب دمج من طلاب الثانوية يلتحق بجامعة سوهاج: سألتحق بـ"آداب تاريخ"

سوهاج - عمرو خلف

قصة كفاح طالب تقشعر لها الأبدان تحمل بين طياتها الإصرار والعزيمة والصبر، ورغم أنه مصاب منذ ولادته بالشلل الدماغى إلا أن أسرته أصرت على اجتياز الصعاب وقهر المرض، بعد أن عانوا أشد المعاناة مع نجلهم يحى، والذى واصل قهره للمرض رغم أنه من ذوى الاحتياجات الخاصة حتى تخطى مراحل التعليم والتحق بالمدرسة الثانوية العسكرية وهو طالب من طلاب الدمج، حتى انتهى من هذه المرحلة الصعبة ليلتحق بكلية الآداب قسم التاريخ حسب رغبته والتى يحلم بها.

الطالب يحى أبو العلا كامل 18 سنة من طلاب الدمج بمدرسة سوهاج الثانوية العسكرية بمحافظة سوهاج، ضرب أروع الامثلة فى الكفاح والاصرار رغم مرضه بالشلل الدماغى منذ الصغر ورغم معاناته الشديدة مع المرض، الا انه تخطى وقهر الظروف الصعبة وواصل مراحل تعليمه بكل قوة وصبر والتحق بالدمج بمدرسة الثانوية العسكرية بسوهاج ليحصل على الشهادة الثانوية ويحقق حلمه بالالتحاق بالجامعة.

انتقل "اليوم السابع" إلى منزل الطالب يحى أبو العلا والتقى مع أسرته حيث يعمل والده موظف فى هيئة البريد بسوهاج ووالدته فى السكة الحديد ليروا لنا قصة الكفاح كاملة حيث قالت فى البداية والدته إيمان محمد عبد المجيد موظفة بهيئة السكة الحديد، أن نجلها يحى يعانى من تليف فى بعض خلايا المخ "الشلل الدماغى" منذ الصغر وحدث له نزيف فى المخ كما كان يعانى من بؤر الدم فى المخ وأجرى عدة عمليات جراحية لتبدأ وقتها رحلتهم مع المعاناة حتى أثر ذلك على النصف الايسر من جسده "يديه وقدميه" بعد أن أجرى عمليه تركيب صمام فى المخ وكذلك عمليات فى يديه وقدميه.

وتواصل والدته حديثها قائلة، أن يحى أصيب بتشجنات حرارية واتجهت بعدها إلى العاصمة لبدء رحلة العلاج وكانت صعبة جدا وعندما بلغ عمره ست سنوات تم الحاقه بمدارس الدمج فى المرحلة الابتدائية وكنت اقوم يوميا بالذهاب به إلى المدرسة فى ظل ظروفه عن طريق" العجلة" الخاصة بالأطفال وعند عودته كذلك وفى البداية رفض معظم المعلمين اعطاءه دروس لظروفه الخاصة ولم يقبل به الا معلمه مدحت النعمانى والذى بدا فى تأسيسه فى المرحلة الابتدائية حتى وصل إلى المرحلة الثانوية ولم يتركه لحظة واحدة حتى حصل على الثانوية العامة ليلتحق بالكلية.

فيما قال والده أبو العلا كامل 57 سنة موظف بهيئة البريد بسوهاج، أن نجله يحى عانى كثيرا وتم إجراء أكثر من عملية له، بالإضافة إلى أنه يعانى أيضا من ضعف البصر وتم عمل نظاره طبية له بجانب ما يعانيه لكننا فخورين بما وصل اليه يحى بأنه أول طالب دمج يدخل الجامعة من الثانوى العام بعد كفاح مرير طوال السنوات الماضية فكان طوال المرحلة الابتدائية يذهب إلى المدرسة مستعينا بـ "شادو" لتكون بجواره بصفة مستمرة فى المدرسة نظرا لما يعانيه من اصابته بالشلل الدماغى وخاصة النصف الأيسر من جسده يديه وقدميه حيث أنه يتحرك بصعوبة بالغة، ولكننا واصلنا معه تدريبات كثيرة منها السباحة والذهاب دائما إلى ممارسة الرياضة وتحسنت حالته شيئا فشيئا.

فيما قال الطالب يحى 18 سنة أنه حقق حلمه بالالتحاق إلى الجامعة وخاصة كلية الآداب قسم التاريخ الذى يعشقه منذ الصغر ولا ينسى فضل الله عليه ثم فضل أسرته ومعلميه ومدربيه أيضا حيث أنه عانى طوال سنوات عمره ولكن كان دائما يضع أمامه هدف الوصول إلى تحقيق حلمه رغم معاناته الشديدة طيلة سنوات عمره وخاصة فى الحركة وقرر قهر المعاناة والظروف ولم يشعر بالإحباط ولو لحظة واحدة وواصل تعليمه دون توقف إلى أن انتهى من المرحلة الثانوية ليلتحق بقسم التاريخ الذى يعشقه حيث أنه يتمنى أن يصبح معيدا فى القسم والحصول على الماجستير والدكتوراه.

وأضاف يحى أنه تم تكريمه من قبل المسئولين بالشباب والرياضة ومدربيه بسوهاج وأخصائيين التخاطب، أنه أول طالب دمج يلتحق بالجامعة من الثانوية العامة بمحافظة سوهاج.