وكيل تعليم قنا يتابع الاختبار الإلكتروني للطلاب المتقدمين بمدارس المتفوقين

قنا صابر سعيد

تابع الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد، فعاليات الاختبار الإلكتروني للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا Stem في قاعات مركز التطوير التكنولوجي بإدارة نجع حمادي، رافقه خلال الجولة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن تلك الاختبارات الإلكترونية تقام للطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس (stem) للتحقق من مدى استعداد الطلاب وقدراتهم العلمية للالتحاق بهذه النوعية من المدارس، حيث أن مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (stem) هي مدارس ثانوي حكومية تقبل المتميزين في الشهادة الإعدادية وتتم الدراسة بنظام الإقامة الداخلية وباللغة الإنجليزية.

وأشار خالد، إلي أن الوزارة حددت الشروط العامة للتقدم وهى أن يكون الطالب مصري الجنسية، وألا يزيد عمر الطالب في 1/ 10/ 2022 عن 18 عاماً، وأن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2021/ 2022، مضيفاً أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بمدارس المتفوقين لإعداد جيل واعي يتولى القيادة على أسس صحيحة من العلم والتكنولوجيا.

وشدد خالد، على ضرورة إطفاء المصابيح طوال فترة العمل والاكتفاء بالإضاءة الطبيعية ومنع إضاءة المصابيح ليلاً بالمدارس إلا في أضيق الحدود، وكذا استكمال مبادرة "معاً من أجل مناخ آمن" بالمدارس والإعلان عن مسابقة لأفضل مدرسة صديقة للبيئة وتزرع الأشجار بداية من 13 أغسطس حتى نهاية نوفمبر المقبل ويتم تسليم الإدارة الأفضل كأس صداقة البيئة.