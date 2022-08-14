وكيل "تعليم دمياط" يستقبل لجنة وزارية لتقييم مدارس التعليم الفني

دمياط - معتز الشربيني

استقبل الدكتور خالد خلف قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، لجنة التقييم الوزارية لمدارس التعليم الفني بدمياط، بحضورغادة بيضون مدير عام التعليم الفني.

ورحب "خلف" برحاب رضا موجه عام التعليم الصناعي ومحمد نبيه جحوش موجه عام التعليم الزراعي و كاملة زايد موجه عام التعليم الصناعي و السيد حامد خبير مناهج التعليم الصناعي والدكتورة داليا البيسي منسق دعم اللا مركزية و السيد محمد محمدين منسق دعم اللامركزية.

واكد وكيل الوزارة، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بمنظومة التعليم الفني من خلال استراتيجية رؤية مصر 2030، والتي تستهدف إكساب الطلاب المهارات التي يتطلبها سوق العمل، مشيرا أن التعليم الفني اكتسب في الوقت الراهن أهمية كبرى ولاسيما في ظل التحديات العالمية التي تتطلب تخصصات غير نمطية لا يوفرها التعليم العالي، وبالتالي نعمل جاهدين علي توفيرها وتجهيز المدارس بالمعدات والتقنيات الحديثة ورفع كفاءة البنية التحتيه للوصول للهدف المنشود.