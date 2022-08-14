وصول وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكى إلى تايوان

وأوضح المعهد، في بيان نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الأحد، أن الزيارة تأتي في إطار جولة أوسع لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث سيناقش المسئولون العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي، والتجارة والاستثمار، وتغير المناخ، فضلا عن القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

ويضم الوفد السيناتور إد ماركي، والنائب جون جاراميندي، والنائب آلان لوينثال، والنائب دون بيير، والنائبة أوموا أماتا كولمان راديواجن.

وكانت رئيسة الكونجرس الأمريكي، نانسي بيلوسي، زارت تايبيه مطلع الشهر الجاري، وهي الزيارة التي أدت إلى حدوث توتر في العلاقات الأمريكية الصينية، وأجرت الصين على إثرها، في 5 أغسطس الجاري، مناورات هي الأكبر على الإطلاق في مضيق تايوان، وأطلقت صواريخ باليستية في محيط مياه جزيرة تايوان، وهو ما أدى إلى استدعاء واشنطن للسفير الصيني؛ احتجاجا على ذلك.