اليوم السابع
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وزيرة التضامن: صرف 50 ألف جنيه إعانة لأسرة المتوفى بحريق كنيسة أبوسيفين

الأحد، 14 أغسطس 2022 12:31 م
وزيرة التضامن: صرف 50 ألف جنيه إعانة لأسرة المتوفى بحريق كنيسة أبوسيفين وزيرة التضامن تزور مصابي حريق كنيسة أبو سيفين
كتب ـ مدحت وهبة

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قامت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بزيارة مصابي حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، والذين تم نقلهم لمستشفيى العجوزة وإمبابة العام من أجل الاطمئنان علي حالتهم الصحية.
 
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة بسرعة التحرك وضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، و تقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.
 
وتقرر صرف مبلغ 50000 جنيه فى حالة وفاة رب الأسرة ومبلغ 25000 جنيه فى حالة وفاة أحد أفراد الأسرة ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة ودعم أسر الضحايا لمدة عام مع صرف معاش شهرى للأسر التى فقدت عائلها، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر المنكوبة، كما تقرر صرف 50 ألف جنيه أخري لأسر الضحايا من قبل الأزهر الشريف والجمعيات الأهلية .
 
 
 
وزيرة التضامن تتحدث لإحدى المصابين فى حادث كنيسة أبو سيفين
وزيرة التضامن تتحدث لإحدى المصابين فى حادث كنيسة أبو سيفين

وزيرة التضامن تتحدث لإحدى المصابين فى حادث كنيسة أبو سيفين
وزيرة التضامن تتحدث لإحدى المصابين فى حادث كنيسة أبو سيفين

وزيرة التضامن تزور مصابي حادث كنيسة أبو سيفين
وزيرة التضامن تزور مصابي حادث كنيسة أبو سيفين

وزيرة التضامن تطمئن على المصابين من مدير المستشفى
وزيرة التضامن تطمئن على المصابين من مدير المستشفى

وزيرة التضامن خلال زيارة مصابي حادث كنيسة أبو سيفين
وزيرة التضامن خلال زيارة مصابي حادث كنيسة أبو سيفين

وزيرة التضامن خلال زيارة مصابي كنيسة أبو سيفين
وزيرة التضامن خلال زيارة مصابي كنيسة أبو سيفين
 
 

وزيرة التضامن

مصابي حادث كنيسة أبو سيفين

كنيسة أبو سيفين

حادث كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

حريق كنيسة ابو سيفين

حريق كنيسة المنيرة

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس



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