اليوم السابع
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وزيرا الصحة والتعليم العالى يعقدان اجتماعا لبحث الملفات المشتركة بين الوزارتين

الأحد، 14 أغسطس 2022 01:38 م
وزيرا الصحة والتعليم العالى يعقدان اجتماعا لبحث الملفات المشتركة بين الوزارتين وزيرا الصحة والتعليم العالي خلال الاجتماع
كتب ـ محمد صبحى

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عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور  محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا ظهر اليوم الأحد؛ لمناقشة عدد من الملفات المُشتركة بين الوزارتين.
 
تناول الاجتماع مُناقشة ملفات التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار تسليم وتسلم مهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من د. خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، إلى د. محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. كما تناول الاجتماع استمرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ كافة ملفات تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يُحقق خطة الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة.
 
وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن اجتماع الوزيرين تناول مُستجدات ملفات الجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، الجامعات التكنولوجية الجديدة التي سيتم بدء الدراسة بها في العام الدراسي القادم، والشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية، والبرامج الدراسية البينية، والبرامج الدراسية الجديدة واستجابتها لاحتياجات سوق العمل، والتصنيف الدولي للجامعات المصرية، والاستمرار في جهود رقمنة الجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية، هذا بالإضافة إلى ملف الجودة بالجامعات والمعاهد، وأهم مُستجدات ملف الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية.
 
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع أكد على استمرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة القادمة، والبناء على ما تم من إنجازات غير مسبوقة حققتها الدولة في هذا القطاع.
 
واستعرض الاجتماع، أوجه التعاون الحالية بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان، وكذلك تعزيز دور المستشفيات الجامعية بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان، لدعم المنظومة الصحية بما يخدم المواطن المصري.
 
كما بحث الاجتماع ضرورة عقد اجتماعات دورية بين مديري المستشفيات الجامعية ومديري مديريات وزارة الصحة بالمحافظات، بما يضمن التنسيق الكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة.

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