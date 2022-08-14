وحدات طب الأسرة والمجمعات الخدمية والزراعية أبرز مشروعات "حياة كريمة" بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

شمالا وجنوبا، من ديرمواس إلى العدوة بمحافظة المنيا، عمل متواصل لتحقيق حلم ما يزيد عن 3 ملايين مواطن، من أبناء محافظة المنيا، طال انتظارهم لمشروعات خدمية توفر لهم حياة كريمة، ومع انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصرى، تنفس الأهالى عند رؤيتهم تلك المشروعات ترتفع عن سطح الأرض ومنها ما تم الانتهاء منه، لتخيم الفرحة على اهالى تلك القرى، وخاصة فى مركز العدوة شمال محافظة المنيا، والذى يجرى فيه العديد من المشروعات فى 19 قطاعا خدميا.

ومن بين تلك المشروعات، الأعمال الإنشائية لوحدة طب الأسرة بقرية كفر عبد الخالق بمساحة 1424 مترا وتخدم 8732 نسمة، ووحدة تنمية الاسرة والطفولة بالقرية وكذلك مجمع الخدمات بقرية بني عامر والمقام علي مساحة 900م ويخدم 9 آلاف نسمة تقريبا، ايضا المجمع الزراعي بقرية بني عامر والمقام على مساحة 530 م ويخدم 9 آلاف نسمة تقريبا.

وتشهد قرية الجهاد، إنشاء وحدة الإسعاف بالقرية والجاري إنشائهاعلى مساحة 250متر وكذلك أعمال إنشاء مدرسة الجهاد 4 على مساحة 3أفدنة وبتكلفة 10 ملايين جنيه، وكذلك الاعمال الإنشائية لوحدة التضامن الاجتماعي على مساحة 600 متر وأعمال إنشاء وحدة تنمية الأسرة بقرية الجهاد على مساحة 1900متر . إلى جانب إنشاء محطة معالجه الصرف الصحي بزاوية برمشا والمقامة على مساحة 13 فدان وبتكلفة حوالي 150 مليون جنيه وكذلك إنشاء المجمع الزراعي بقرية عطف حيدر والوحدة الصحية بقرية عطف حيدر بتكلفه 40 مليون جنيه ، بالإضافة الى العمل في مجمع الخدمات بقرية عطف حيدر و الأعمال الإنشائية لمحطة رفع المياه بقرية بتكلفة 55 مليون جنيه، كذلك احلال وتجديد وحدة الإسعاف بقرية الجهاد 4 على مساحة 215 م، تطوير وحدة طب الأسرة بقرية الجهاد 4.