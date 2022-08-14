اليوم السابع
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الأحد، 14 أغسطس 2022 04:43 م
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هل يمكن أن يزيد الكولسترول من خطر الإصابة بـ كورونا لفترة طويلة؟

الأحد، 14 أغسطس 2022 04:00 م
هل يمكن أن يزيد الكولسترول من خطر الإصابة بـ كورونا لفترة طويلة؟ أعراض طويلة الأمد لكورونا و الكوليسترول السئ
كتبت إيناس البنا

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الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الدهون الضارة أو الكوليسترول السئ، يرتبط بشكل شائع بـأمراض القلب ومن المرجح أن تعاني من أعراض مستمرة من كل من Covid-19 ومرض غير Covid ، وفقًا لدراسة لم تتم مراجعتها من قبل الأقران حتى الآن.

تستند النتائج إلى بيانات من تطبيق ZOE Health Study من King's College London، قام العلماء بتحليل علامات الدم من 4،787 شخصًا وقارنوها مع أولئك الذين يعيشون في المجتمع، حيث يعيش غالبية الأشخاص بمرض فيروس كورونا تم علاجهم.

وفقا لتقرير موقع " timesnownews"، كان لعلامات الدم لدى الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض نمط صحي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية ومرض السكري، وأظهر الأشخاص الذين يعانون من أعراض طويلة الأمد مستويات أعلى من الكوليسترول السيئ والأحماض الدهنية غير الصحية

أظهر التحليل أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض كورونا لأكثر من 28 يومًا لا يمكن تمييزهم بوضوح عن أولئك الذين يعانون من أمراض غير Covid لفترات طويلة، وكلاهما يحتوي على مجموعة من المركبات في دمائهما تظهر بشكل شائع في المرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

قال الدكتور مارك أوستردال ، الزميل الإكلينيكي والمؤلف الرئيسي في King's: "لقد رأينا فرقًا واضحًا في نسبة الدهون في الدم لدى الأشخاص الذين عانوا من Covid-19 بدون أعراض مقارنة بأولئك الذين يعانون من أعراض طويلة الأمد".

 


أعراض طويلة الأمد لكورونا

الكوليسترول السئ

مستويات أعلى من الكوليسترول

الأحماض الدهنية الضارة



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