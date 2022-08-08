هذا اللون فى ساقيك قد يشير إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم

كتبت فاطمة خليل

يعد ارتفاع الكوليسترول أحد أكثر عوامل الخطر شيوعًا للإصابة بأمراض القلب، ويرتبط بتراكم الترسبات في الشرايين، والكوليسترول مادة شمعية ضرورية للجسم لتكوين خلايا صحية، ومع ذلك ، عندما يكون هناك فائض من الكوليسترول "الضار" أو الرواسب الدهنية في الأوعية الدموية ، فإنه يؤدي إلى انسداد الشرايين، ما يجعل من الصعب على الدم أن يتدفق عبر الشرايين علاوة على ذلك، عندما تنكسر هذه الترسبات فجأة ، فإنها تشكل جلطة يمكن أن تسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية، وقد يشير لون ساقيك إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

وفي حين أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هو حالة وراثية، إلا أنه غالبًا ما يكون نتيجة لاختيارات نمط الحياة غير الصحية بما في ذلك النظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني ووزن الجسم الزائد والأسوأ من ذلك أن زيادة مستويات الكوليسترول في الدم لا تظهر عادة أي علامات أو أعراض.

لكن الخبراء يعتقدون أن هذا المرض يمكن أن يترك مؤشرات معينة في الساقين.

انتبه جيدًا لساقيك

وفقًا للخبراء، يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول غير المشخص وغير المعالج إلى حالة تسمى تصلب الشرايين.

تصلب الشرايين هو تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في جدران الشرايين ويمكن أن تضيق هذه الترسبات الدهنية أو اللويحات الشرايين، مما يعيق أو يمنع تدفق الدم السلس إلى أجزاء مختلفة من الجسم ، بما في ذلك الساقين.

يمكن أن تتكسر اللويحة أيضًا ، مما يتسبب في تكوين جلطات الدم ، والتي يمكن أن تكون ضارة.

عندما يتم إعاقة أو انسداد تدفق الدم إلى الساقين ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى حالة تسمى مرض الشريان المحيطي (PAD).

ما هو مرض الشرايين المحيطية؟

مرض الشريان المحيطي هو حالة مرتبطة بتضيق الشرايين بسبب تراكم الترسبات ، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الذراعين والساقين.

لا يحصل الشخص المصاب باعتلال الشرايين المحيطية على كمية كافية من الدم في الساقين أو الذراعين (عادةً في الساقين) ، مما يسبب ألمًا في الساق عند المشي.

إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب، فقد يؤدي ذلك إلى نقص تروية الأطراف الحاد ونقص تروية الأطراف الحاد ، وهو شكل متقدم من أمراض الشرايين الطرفية (PAD) التي تؤثر على تدفق الدم في الأطراف.

احترس من لون ساقيك

نظرًا لأن مرض الشرايين المحيطية له علاقة بانخفاض تدفق الدم إلى الساقين ، فإنه يمكن أن يسبب تغيرات معينة في لون الساق.

إذا لم يتم اكتشافها أو معالجتها في الوقت المناسب ، يمكن أن تبدأ ساقك في التحول إلى اللون الشاحب أو الأزرق و يحدث هذا بسبب انخفاض أو انخفاض تدفق الدم إلى الساقين.

بالإضافة إلى ذلك، قد تشعر أيضًا بألم شديد في ساقك ، خاصةً عند المشي. قد يهدأ هذا الألم مع بضع دقائق من الراحة.

وفقًا لمايو كلينك، قد يصاحب مرض الشريان المحيطي عدة أعراض تشمل:

- برودة وتنميل وضعف في أسفل الساق أو القدم خاصة عند مقارنتها بالجانب الآخر

- ضعف أو انعدام النبض في الساقين أو القدمين

- تقلصات مؤلمة في أحد أو كل من الوركين أو الفخذين أو عضلات الساق بعد أنشطة معينة ، مثل المشي أو صعود السلالم

- تباطؤ نمو أظافر القدم

- تقرحات لا تلتئم في أصابع القدم أو القدمين أو الساقين

- ألم عند استخدام الذراعين ، مثل الوجع والتشنج عند الحياكة أو الكتابة أو القيام بمهام يدوية أخرى

- تساقط الشعر أو تباطؤ نمو الشعر على الساقين

في حين أن مرض الشرايين المحيطية يمكن أن يكون مؤشرًا على ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم ، تمامًا مثل الأخير، فإنه لا يظهر بالضرورة أي علامات أو أعراض تحذيرية.

ومع ذلك ، فمن الأفضل أن تخضع للاختبار من أجل الكشف عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، يمكنك إجراء فحص دم بسيط يُعرف باسم ملف تعريف الدهون أو لوحة الدهون. سيخبرك طبيبك ما إذا كنت ستطلب الصيام أم لا ويمكن أن تمتد فترة الصيام من 8 إلى 12 ساعة قبل سحب الدم.

طرق خفّض مستويات الكوليسترول

إن اتباع أسلوب حياة أكثر صحة يمكن أن يصنع العجائب لصحتك العامة.

عندما يتعلق الأمر بخفض مستويات الكوليسترول في الدم ، فإن تناول نظام غذائي مغذي ومتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يساعدك في تحقيق ذلك.

علاوة على ذلك، إذا كنت تتناول الأدوية بالفعل ، فيجب أن تكون ثابتًا ودقيقًا في تناولها بانتظام ، وفقًا لتوجيهات الطبيب.

الأهم من ذلك، أن تهدف إلى تحقيق وزن صحي للجسم ، حيث أن السمنة هي أحد عوامل الخطر السائدة للعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب.