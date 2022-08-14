"نقابة الأطباء" بالإسكندرية تنظم معرضا للكتاب بخصومات تصل إلى 50%

وأكدت نقابة الأطباء بالإسكندرية على أن المعرض مستمر فى الفترة من يوم الجمعة 12 أغسطس حتى يوم السبت 20 أغسطس 2022 ، بخصومات للكتب تصل حتى 50 %،بالإضافة الى تنظيم ندوة يوم الاثنين القادم الموافق 15 أغسطس 2022 بمعرض الكتاب،يحاضر فيها الدكتورة الكاتبة ريم بسيونى أستاذ علم اللغويات بالجامعة الأمريكية والحائزة على جائزة الدولة للتفوق فى الآداب 2022 وجائزة نجيب محفوظ فى الأدب.

من جهة أخرى أطلقت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي، ولجنة الرحلات برئاسة المهندس وليد ماضى، مبادرة بعنوان "أعرف مدينتك" بدءا من 17 اغسطس الجارى لتعريف المهندسين وذويهم بالأماكن السياحية داخل محافظة الإسكندرية وأهميتها التاريخية .

وقال المهندس وليد ماضى رئيس لجنة الرحلات بنقابة المهندسين بالإسكندرية ، إن فكرة المبادرة جاءت لتعريف المهندسين وذويهم من الأطفال والأجيال الجديدة بأهمية الأماكن الآثرية داخل محافظة الإسكندرية وأهميتها التاريخية لزيادة الوعى الثقافى لدى المهندسين وذويهم.