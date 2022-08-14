نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد مكاتب التنسيق بكليتي العلوم والصيدلة

الغربية عادل ضرة

تفقد اليوم الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سير العمل بمكاتب التنسيق الالكتروني بكليتي الصيدلة والعلوم، رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الالكترونية والمعرفية، وكان في استقباله بكلية العلوم الدكتور طارق مصطفى عميد الكلية، و بكلية الصيدلة الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد الكلية.

وقال نائب رئيس الجامعة في بيان له أن العمل يسير بانتظام في مكاتب التنسيق الإلكتروني وفق القواعد التنظيمية والترتيبات المعدة مسبقًا، والتي تستهدف تيسير وصول الطلاب من حملة الثانوية العامة إلى الخدمات لتسجيل رغباتهم من خلال توفير معامل مجهزة متصلة بشبكة الانترنت فائق السرعة، ومرشدين متخصصين لتقديم المساعدات والدعم الفني، وتوافر أماكن انتظار لائقة، واتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة.

حرص نائب رئيس الجامعة على رصد آراء الطلاب وأولياء أمورهم والتأكد من عدم وجود أي معوقات تحول دون حصولهم على الخدمات المستهدفة، وعبر الطلاب عن امتنانهم لما لمسوه من تعاون واضح وتذليل كافة العقبات من خلال فرق العمل المتواجدة داخل مكاتب التنسيق الالكتروني بالكليتين.

وصرح الدكتور طارق مصطفى أن الكلية قد قامت بتجهيز معامل الحاسب الآلي وتوفير المرشدين المدربين والمؤهلين حتى يستطيع الطلاب تسجيل رغباتهم، موضحًا أن عملية الوصول لمكاتب التنسيق الإلكتروني تشهد اقبالاً كثيفًا من الطلاب على مدار ساعات العمل.

وأضافت الدكتورة سحر الحجار أن تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب من بوابات الجامعة تشهد توجيهًا واضحًا نحو مكاتب التنسيق الإلكتروني وأماكن الانتظار للطلاب وأولياء الأمور، ووجهت الشكر للطلاب لما يبدونه من مرونة في تنفيذ التعليمات.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد النمر أن الجامعة تحرص على تطوير ودعم بنيتها التحتية الالكترونية بشكل مستمر نحو تحقيق معدلات متسارعة في عمليات التحول الرقمي، وهو ما يؤهل معامل الحاسب بكلياتها المختلفة لاستقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم بشكل ميسر، مضيفًا أن الجامعة تعتبر التحول الرقمي أحد أهم محاور التطوير في خطتها الاستراتيجية.