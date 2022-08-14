ملك البحرين يعزى الرئيس السيسي فى ضحايا حريق كنيسة المنيرة

كتب محمد جمال

بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ضحايا حريق كنيسة فى المنيرة، والذى أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

وأعرب الملك فى البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأخيه الرئيس المصرى وللشعب المصرى الشقيق ولأسر الضحايا، مؤكداً تضامن مملكة البحرين مع شقيقتها جمهورية مصر العربية فى هذا الحادث الأليم، راجياً لأهالى الضحايا جميل الصبر وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

يذكر أن النائب العام عاين موقع حادث كنيسة «الشهيد العظيم فيلوباتير مرقوريوس أبى سيفين» بإمبابة، بصحبة فريق من النيابة العامة، وانتهت النيابة العامة من مناظرة كافة الجثامين ولم تلحظْ فيها إصاباتٍ ظاهرةً دالة على أمور أخرى خلاف الاختناق نتيجة الحريق.

وكان فريق التحقيق انتقل برفقة الطبيب الشرعى، وأجرى توقيع الكشف الطبى الظاهرى على الجثامين؛ وقوفًا على سبب الوفاة، كما وجه النائب العام بسرعة إنهاء إجراءات الصفة التشريحيَّة وتسليمها فورًا لذويهِم لدفنِها.

وكشف بيان النيابة العامة أنه حتَّى هذه الساعة توفى من جرَّاء الحادث (41) شخصًا، وأصيب (16)، من بينهم ضابطان وفردا شرطة.

وانتهت النيابة العامة من سؤال (14) مصابًا سمحت حالتهم الصحية بسؤالهمـ وأشار شهود بموقع الحادث إلى أن سبب الحريق ماسٌّ كهرُبائى بجهاز لتوليد الكهرُباء، والنيابة العامة ندبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع الآثار لبيان سبب الحادث وكيفية وقوعِهِ.

وكان أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى بتشكيل فريق تحقيق كبير للتحقيق فى واقعة حريق كنيسة المنيرة بإمبابة، والذى انتقل على الفور لمعاينتها وبدء إجراءات التحقيق وستعلن النيابة العامة عن نتائجه كلما تسنى ذلك.

اشتعل حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة فى إمبابة، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص صباح اليوم الأحد، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الصحية.

وتبلغ للأجهزة الأمنية فى حوالى الساعة 9 صباح اليوم، الموافق 14 الجارى، بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق، وإخلاء المصابين والمتوفين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية.

من جانبه أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المصابين فى حريق كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة، فى محافظة الجيزة، خرج 2 منهم، وكان هناك 4 حالات غير مستقرة، انخفضوا إلى حالة واحدة غير مستقرة، وبقية الحالات وضعهم الصحى مستقر.

وأوضح أنه خلال الساعات القادمة سيكون هناك عدد أكبر من المصابين سيخرجون من المستشفى فى الصباح الباكر.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن هناك 12 مصابا بينهم 7 بمستشفى إمبابة العام و5 فى مستشفى العجوزة.

كانت وزارة الصحة والسكان أكدت أن سيارات الإسعاف التى تم الدفع بها لموقع الحريق بلغت 37 سيارة، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيى (إمبابة العام، والعجوزة) وتم رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتى الجيزة والقاهرة، وتم توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ فى جميع المستشفيات التى استقبلت المصابين.أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية، عن أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة، والذى يضم عددا من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائى، وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات.