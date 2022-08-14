اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أغسطس 2022 09:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع طفل وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بكفر الشيخ

الأحد، 14 أغسطس 2022 07:35 م
مصرع طفل وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بكفر الشيخ جثه - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى طفل مصرعه، وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم سيارة نقل مع تروسيكل بطريق كوبرى المرور القنطرة  بكفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام ، وجثة المتوفى لمشرحة المستشفى.
 
تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، إشارة من صحة كفر الشيخ واسعاف كفر الشيخ، تفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع تروسيكل بطريق كوبرى المرور القنطرة  بكفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث.
 
وتبين من تقرير المستشفى مصرع عبدالرحمن محمود عطيه ،١٣ سنة ،اسحاقه وتم وضع جثمانه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وإصابة كل من انشراح مصطفى على ،٦٥ سنه، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وسهام واصف ، 40 سنه، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ، ونوال عبد الدايم المحلاوي ،٥٥ سنه، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ، وجميعهم من قرية اسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ.
 
 
 
 

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

حادث تصادم

اخبار الحوادث

مركز كفر الشيخ

غرفة عمليات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة