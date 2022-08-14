مصرع طفل وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى طفل مصرعه، وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم سيارة نقل مع تروسيكل بطريق كوبرى المرور القنطرة بكفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام ، وجثة المتوفى لمشرحة المستشفى.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، إشارة من صحة كفر الشيخ واسعاف كفر الشيخ، تفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع تروسيكل بطريق كوبرى المرور القنطرة بكفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين من تقرير المستشفى مصرع عبدالرحمن محمود عطيه ،١٣ سنة ،اسحاقه وتم وضع جثمانه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وإصابة كل من انشراح مصطفى على ،٦٥ سنه، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وسهام واصف ، 40 سنه، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ، ونوال عبد الدايم المحلاوي ،٥٥ سنه، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ، وجميعهم من قرية اسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ.