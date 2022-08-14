مصرع طفل دهسته سيارة مسرعة أثناء اللعب بدراجته الهوائية بالسنطة فى الغربية

تلقى اللواء حمد عمار مدير أمن الغربية إخطار من مأمور مركز السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع طفل أسفل عجلات سيارة.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين أثناء لهو طفل بدراجته الهوائية اصطدمت به سيارة مسرعة ولقي حتفه في الحال وتبين أن الطفل يدعي "هاشم. ا " يبلغ من العمر 10 سنوات، تم ضبط قائد السيارة ونقل جثة الطفل للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.