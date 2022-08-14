اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أغسطس 2022 10:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طفل دهسته سيارة مسرعة أثناء اللعب بدراجته الهوائية بالسنطة فى الغربية

الأحد، 14 أغسطس 2022 09:42 ص
مصرع طفل دهسته سيارة مسرعة أثناء اللعب بدراجته الهوائية بالسنطة فى الغربية جثة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى طفل مصرعه بعد أن صدمته سيارة مسرعة أثناء اللعب بدراجته الهوائية بقرية شبرا قاص مركز السنطة بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقى اللواء حمد عمار مدير أمن الغربية إخطار من مأمور مركز السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع طفل أسفل عجلات سيارة.
 
وانتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين أثناء لهو طفل بدراجته الهوائية اصطدمت به سيارة مسرعة ولقي حتفه في الحال وتبين أن الطفل يدعي "هاشم. ا " يبلغ من العمر 10 سنوات، تم ضبط قائد السيارة ونقل جثة الطفل للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 

 


مدير امن الغربية

السنطة

قرية شبرا قاص بالسنطة

محافظة الغربية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة