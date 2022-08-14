اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 40 آخرين في انهيار مسرح بأسبانيا بسبب الرياح.. فيديو

الأحد، 14 أغسطس 2022 10:12 ص
مصرع شخص وإصابة 40 آخرين في انهيار مسرح بأسبانيا بسبب الرياح.. فيديو انهيار مسرح أسبانى بسبب الرياح القوية
فاطمة شوقى

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تسببت رياح قوية في انهيار مسرح خلال مهرجان ميدوسا الموسيقي في كوليرا ببالينسيا الإسبانية، ما أودى بحياة شخص وإصابة 40 آخرين، حسبما قالت مجلة "سيمانا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الضحية رجل يبلغ من العمر 22 عاما، وتم نقل المصابين إلى 4 مستشفيات مختلفة، حسبما ذكرت قوات الأمن وسلطات بالنسيا.

وتم إرسال العديد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لرعاية ونقل ضحايا الحادث ، على الرغم من خروج أشخاص آخرين من المهرجان الذى كان يضم حوالى 320 ألف شخص.

وأوضح منظمو المهرجان، في بيان، أنه بعد سوء الأحوال الجوية، تم تعليق الاحتفال مؤقتًا بإخلاء المكان كإجراء أمني وقائي، حيث انهار المدخل الرئيسي أيضًا، وأعربوا عن أسفهم لأسر الضحايا.

وتُظهر مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على الشبكات الاجتماعية، الأشجار التي هزتها الرياح القوية وكيف انثنت عناصر مكان الحدث.

وتعانى إسبانيا من حالة غير مستقرة في الأحوال الجوية، حيث تتعرض الآن لعواصف قوية، وقالت خدمة الأرصاد الجوية الإسبانية إيميت أن ساحل فالنسيا تأثر بعدة ضربات دافئة وهى ظاهرة يسقط بها الهواء على السطح أسرع بكثير مما كان متوقعا.

 

 


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