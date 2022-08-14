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مصرع شخص وإصابة آخرين في حريق كنيسة بإمبابة و"الإطفاء" تحاول إخماده

الأحد، 14 أغسطس 2022 10:47 ص
مصرع شخص وإصابة آخرين في حريق كنيسة بإمبابة و"الإطفاء" تحاول إخماده الحماية المدنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أسفر حريق اشتعل بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، صباح اليوم الأحد، عن مصرع شخص، وإصابة آخرين، ويواصل رجال الحماية المدنية جهودهم لمحاصرة الحريق وإخماده.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بكنسية أبو سيفين بمنطقة إمبابة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن النيران اشتعلت بالكنيسة، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة آخرين.

وبدأ رجال الحماية المدنية في محاصرة الحريق وإخماده، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

حريق بكنيسة أبو سيفين بأمبابة (5)
حريق بكنيسة أبو سيفين بأمبابة (5)

 

حريق بكنيسة أبو سيفين بأمبابة (6)
حريق بكنيسة أبو سيفين بأمبابة (6)

 

حريق بكنيسة أبو سيفين بأمبابة (7)
حريق بكنيسة أبو سيفين بأمبابة (7)

 

حريق بكنيسة أبو سيفين بأمبابة (8)
حريق بكنيسة أبو سيفين بأمبابة (8)

 

حريق بكنيسة أبو سيفين بأمبابة (1)
حريق بكنيسة أبو سيفين بأمبابة (1)

 

حريق بكنيسة أبو سيفين بأمبابة (2)
حريق بكنيسة أبو سيفين بأمبابة (2)

 

حريق بكنيسة أبو سيفين بأمبابة (3)
حريق بكنيسة أبو سيفين بأمبابة (3)

 

حريق بكنيسة أبو سيفين بأمبابة (4)
حريق بكنيسة أبو سيفين بأمبابة (4)

 


حريق كنيسة

حريق كنيسة بامبابة

كنيسة أبو سيفين

امن الجيزة



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