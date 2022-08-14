اليوم السابع
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مشاهد إنسانية لأبطال الحماية المدنية في إنقاذ مصابي حريق كنيسة المنيرة.. صور

الأحد، 14 أغسطس 2022 01:24 م
مشاهد إنسانية لأبطال الحماية المدنية في إنقاذ مصابي حريق كنيسة المنيرة.. صور حريق كنيسة أبو سيفين
كتب: محمود عبد الراضى

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 سطر رجال الحماية المدنية بوزارة الداخلية مشاهد إنسانية أثناء إطفاء حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، حيث ساهمت سرعة انتقالهم لموقع الحريق في إنقاذ عدد كبير من المواطنين ولم يبال رجال الحماية المدنية بألسنة النيران، حيث استبسلوا في إنقاذ الأهالي.
 
تبلغ للأجهزة الأمنية فى حوالى الساعة 9 صباح اليوم، الموافق 14 أغسطس الجارى، بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق، وإخلاء المصابين والمتوفين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية.
 
وأسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية، عن أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة، والذى يضم عددا من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائى، وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات، وتجرى حالياً أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
الحماية المدنية أثناء السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين (1)
الحماية المدنية أثناء السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين (1)

الحماية المدنية أثناء السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين (2)
الحماية المدنية أثناء السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين (2)

الحماية المدنية أثناء السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين (3)
الحماية المدنية أثناء السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين (3)
الحماية المدنية أثناء السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين (4)
الحماية المدنية أثناء السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين (4)

الحماية المدنية أثناء السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين (5)
الحماية المدنية أثناء السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين (5)
 

كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

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حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره



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