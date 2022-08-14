محافظ كفر الشيخ يتفقد مصيف بلطيم ويوجه بإزالة الإشغالات على الطرق.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية من رصف وتطوير بمصيف بلطيم، وأعمال النظافة المستمرة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بإزالة الإشغالات على الطرق والشوارع، والتي تحد من حركة المواطنين بشوارع المصيف، كما وجه بسرعة الانتهاء من رصف الشوارع بعدد من شواطئ المصيف.

وشهد مصيف بلطيم، أعمال نظافة وغسيل ممشى الكورنيش بالمياه وازالة الحشائش، ورفع المخلفات أولاً بأول خلال فترتي العمل الصباحية والمسائية، وجاري الانتهاء من فرد الطبقة الأسفلتية بمنطقة النرجس، بإشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.



جانب من اعغمنال الرصف



جانب من الجولة



جانلب من رفع الاشغالات



رصف شوارع المصيف



رفع الاشغالات من الطرق



رفع الاشغالات



متابعغة اعمال الرصف