محافظ سوهاج يعلن التشغيل التجريبي لمحطة صرف صحي قرية "الصفيحة" بـ48مليون جنيه

سوهاج – عمرو خلف - محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة رفع صرف صحي قرية "الصفيحة" بمركز طهطا، بتكلفة إجمالية بلغت 48 مليون و879 ألف و377 جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح المحافظ أن المشروع يخدم أكثر من 38 ألف مواطن حتى عام 2055م، ويبلغ عدد الوصلات المنزلية الحالية 985 وصلة، مشيرا إلى أن مساحة المحطة تبلغ 625 مترا مربعا.

ومن جانبه قال المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن المحطة تشتمل على " عنبر تشغيل، بيارة بقطر 6 متر، مظلة المولد، المحولات، غرفة الأمن، وعدد 3 طلمبات منها 2 عاملة، وطلمبة احتياطي، حيث تصرف الطلمبة 105 لتر/ ثانية؛ لتصل إلى 140 لتر/ ثانية مستقبلية في عام 2055م، مشيرا إلى أن طول الشبكة يبلغ 9500 متر، بأقطار مواسير من 160 إلى 630 مم، فيما يبلغ قطر مواسير خط الطرد 500 مم بطول 6300 متر.