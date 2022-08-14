محافظ الفيوم يحيل معلم لغة إنجليزية للنيابة العامة لمزاولته نشاط الدروس الخصوصية

الفيوم رباب الجالي

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إحالة معلم لغة انجليزية للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، والإحالة للنيابة العامة، لقيامه بمزاولة نشاط الدروس الخصوصية بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 53 لسنة 2016.

كانت مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، قد قامت بعرض مذكرة على السيد المحافظ تفيد بقيام معلم لغة إنجليزية بمدرسة سرسنا الإعدادية التابعة لإدارة طامية التعليمية، بمزاولة نشاط الدروس الخصوصية لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية بأحد السناتر، والإعلان عن مجموعاته الشخصية للدروس ومجموعات المعلمين الآخرين، على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وجروب خاص بالمعلمين على "واتس آب"، وذلك بالمخالفة لنص القرار الوزاري رقم 53 الصادر بتاريخ 6/2/2016، فقرر محافظ الفيوم إحالة الأمر للشئون القانونية وإحالة المعلم للنيابة العامة.

وشدد محافظ الفيوم، على جميع معلمي المحافظة، بضرورة التوقف فوراً عن تنظيم أي تجمعات طلابية سواء كانت من أجل الدروس الخصوصية أو أي أنشطة أخرى غير مرخص بها، مؤكداً أن من يخالف ذلك سيُعرض نفسه للمسائلة القانونية طبقًا لقرارات للقرارات الوزارية الواردة في هذا الشأن، والتي تأتي في إطار الحرص الشديد على مستقبل المعلمين وضمان سلامة الطلاب.