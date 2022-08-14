محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير بسمنود ومشروعات حياة كريمة بزفتى.. صور

الغربية - محمد طارق

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في السابعة من صباح اليوم، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في مركزي سمنود وزفتى، وذلك في جولة مكبرة استمرت لمدة سبع ساعات رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ نجوى العشيري السكرتير العام المساعد.

بدأت الجولة بتفقد أعمال التطوير بمركز ومدينة سمنود، حيث تفقد أعمال توسعة شارع مدخل الجامعة التكنولوجية بطول 245 وعرض 9 أمتار، كما تفقد المحافظ أعمال توسعة شارع النصب التذكاري بمدخل سمنود بطول 1.2 كيلو متر، بعرض 21 مترا، والذي سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بمدخل المدينة إلى جانب توفير الشكل الجمالي والحضاري للشارع.

واستكمل المحافظ جولته في سمنود بتفقد كورنيش سمنود والذي يتم إنشاؤه بطول 600 متر في كلا الاتجاهين بتكلفة 20 مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ به إلى 28 %.

وفي مركز زفتى تفقد محافظ الغربية ومرافقيه مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بأربع قرى شملت شبراملس، سنباط، حانوت وتفهنا العزب، حيث تفقد في قرية شبراملس أعمال إحلال وتجديد مركز شباب شبراملس بتكلفة 6.4 ملايين جنيه، ونقطة الإطفاء والتي وصلت نسبة الإنجاز بها إلى 35 % فصلاً عن تفقد الموقف النموذجي بالقرية، كما تفقد أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة في قرية سنباط والسوق والموقف النموذجيين بالقرية، إلى جانب معاينة قطعة أرض وحدة الحماية المدنية تمهيداً لبدء للعمل بها.

وتابع المحافظ جولته في زفتى بتفقد مشروعات قرية حانوت، حيث تفقد أعمال التطوير الشامل وحدة طب الأسرة بتكلفة 34 مليون جنيه ووصلت نسب الإنجاز بها إلى 85 %، كما تفقد محطة مياه حانوت، والموقع المخصص لسوق حانوت ووحدة شرطة حانوت.

وأختتم المحافظ جولته بتفقد مشاريع قرية تفهنا العزب، حيث تابع الأعمال الجارية بالسوق والموقف النموذجيين، إلى جانب تفقد أعمال إنشاء نقطة الإسعاف وموقع تنفيذ مشروع الحماية المدنية بالقرية.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى رضا علي رئيس مركز ومدينة سمنود.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 934 مشروعا داخل (54) قرية و (88) تابعا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.1 مليارات جنيه.