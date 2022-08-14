محافظ الدقهلية يبحث تطوير المناطق غير المخططة ببلقاس بتكلفة 54 مليون جنيه

الدقهلي- شريف الديب

التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد وفد من الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بحضور المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، واللواء أشرف فؤاد مدير عام مكتب المحافظ، وتناول اللقاء استعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المناطق الغير مخططة بنطاق مركز ومدينة بلقاس.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن نسبة التنفيذ للمشروع بلغت 75٪ وطالب "محافظ الدقهلية" بضرورة دفع العمل بالمشروع للإنتهاء من التنفيذ للمشروع بالكامل نهاية اغسطس الجاري وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

وفي ذات السياق أوضح رئيس مركز ومدينة بلقاس أن أعمال التطوير التي يجري تنفيذها تستهدف الإرتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وتركيب حنفيات حريق وكذا أعمال الرصف والانترلوك، وذلك وفقا للبروتوكول الموقع بين محافظة الدقهلية وصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزاراء مضيفا أن التطوير يشمل 3 مناطق في مدينة بلقاس وهى عزبة جاد وعزبة المريسي وعزبة أبو عطيه وواوبور النور.

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ المشروع القومي لتطوير المناطق الغير مخططة علي مستوي المحافظات للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ،وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن