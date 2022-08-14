اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أغسطس 2022 04:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مايا مرسى ناعية ضحايا كنيسة أبو سيفين: سلام على الأرواح الطاهرة التى سكنت السماء

الأحد، 14 أغسطس 2022 03:53 م
مايا مرسى ناعية ضحايا كنيسة أبو سيفين: سلام على الأرواح الطاهرة التى سكنت السماء الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب ــ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نعت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة الذي اندلع صباح اليوم.
 
وقالت رئيسة المجلس فى تدوينة لها على صفحتها الرسمية، قلوبنا يعتصرها الحزن سلام على الأرواح الطاهرة التى سكنت السماء.. دعاؤنا للأمهات والأسر بالسكينة والصبر والاحتساب على فراق الأحبة ودعاؤنا للمصابين بالشفاء.
 
واختتمت: صلواتنا ودعاؤنا لمن صعدت روحه في بيت من بيوت الله كنيسة أبوسيفين.
 
ونعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه  بخالص الحزن والآسى ضحايا كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة شمال الجيزة، الذين وافتهم المنية إثر اندلاع حريق في الكنيسة صباح اليوم. 
  
وتقدمت الدكتورة مايا مرسي، فى بيان للمجلس، بخالص التعازي والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، معربة عن حزنها الشديد للحريق الذي شهدته الكنيسة صباح اليوم، والذي أودى بحياة العشرات من الأفراد وإصابة آخرين، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
 
وتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وللشعب المصري ، سائلين الله عز وجل ان يتغمدهم برحمته ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان .
 
 
 
 
 

كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره



الموضوعات المتعلقة

اتحاد الجودو يعزى الشعب المصرى فى ضحايا حريق كنيسة إمبابة

الأحد، 14 أغسطس 2022 03:11 م

المجلس القومي لحقوق الإنسان ينعي ضحايا حريق كنيسة إمبابة

الأحد، 14 أغسطس 2022 03:08 م

اتحاد نقابات المهن الطبية ينعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

الأحد، 14 أغسطس 2022 03:05 م

"الوطنية للصحافة" تنعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

الأحد، 14 أغسطس 2022 03:01 م

حزب مستقبل وطن ينعي ضحايا حريق كنسية إمبابة

الأحد، 14 أغسطس 2022 02:59 م

وزير شئون المجالس النيابية ينعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الأحد، 14 أغسطس 2022 02:58 م

رئيس الوزراء يُعزى قداسة البابا تواضروس الثاني في ضحايا حريق كنيسة المنيرة

الأحد، 14 أغسطس 2022 02:56 م

المقاولون ينعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة

الأحد، 14 أغسطس 2022 02:52 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة