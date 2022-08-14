مايا مرسى ناعية ضحايا كنيسة أبو سيفين: سلام على الأرواح الطاهرة التى سكنت السماء

كتب ــ محمود راغب

نعت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة الذي اندلع صباح اليوم.

وقالت رئيسة المجلس فى تدوينة لها على صفحتها الرسمية، قلوبنا يعتصرها الحزن سلام على الأرواح الطاهرة التى سكنت السماء.. دعاؤنا للأمهات والأسر بالسكينة والصبر والاحتساب على فراق الأحبة ودعاؤنا للمصابين بالشفاء.

واختتمت: صلواتنا ودعاؤنا لمن صعدت روحه في بيت من بيوت الله كنيسة أبوسيفين.

ونعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والآسى ضحايا كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة شمال الجيزة، الذين وافتهم المنية إثر اندلاع حريق في الكنيسة صباح اليوم.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي، فى بيان للمجلس، بخالص التعازي والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، معربة عن حزنها الشديد للحريق الذي شهدته الكنيسة صباح اليوم، والذي أودى بحياة العشرات من الأفراد وإصابة آخرين، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وللشعب المصري ، سائلين الله عز وجل ان يتغمدهم برحمته ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان .