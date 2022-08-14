اليوم السابع
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50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى.. إجراءات عاجلة بشأن حريق كنيسة أبو سيفين (إنفوجراف)

الأحد، 14 أغسطس 2022 02:48 م
50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى.. إجراءات عاجلة بشأن حريق كنيسة أبو سيفين (إنفوجراف) إجراءات عاجلة من وزارة التضامن بشأن حريق كنيسة أبو سيفين (إنفوجراف)

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اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات عاجلة بشأن اشتعل حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة في إمبابة، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص صباح اليوم الأحد.

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة بسرعة التحرك وضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

 وتقرر صرف مبلغ 50000 جنيه فى حالة وفاة رب الأسرة ومبلغ 25000 جنيه فى حالة وفاة أحد أفراد الأسرة ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة ودعم أسر الضحايا لمدة عام مع صرف معاش شهرى للأسر التى فقدت عائلها، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر المنكوبة، كما تقرر صرف 50 ألف جنيه أخري لأسر الضحايا من قبل الأزهر الشريف والجمعيات الأهلية.

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حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة امبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

حريق كنيسة المنيرة

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين



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