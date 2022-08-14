للوقاية من مخاطر الإصابة بالحموضة المعوية.. تجنب الأطعمة المقلية

كتبت إيناس البنا

ارتجاع حمض المعدة، المعروف باسم حرقة من المعدة هو شيء عانى منه الكثير من الناس، ويحدث هذا عندما يعود الحمض الذي تنتجه المعدة إلى المريء عندما يحدث ذلك، قد تشعر بإحساس حارق في الحلق والصدر، يُعرف الإحساس بالحرقان في الصدر بالحموضة المعوية.

عادة ما يحدث ارتداد الحمض أو حرقة المعدة بسبب عسر الهضم أو الحموضة، وعندما يحدث هذا، قد تشعر أيضًا بطعم لاذع في مؤخرة فمك. لا بأس أن تصاب بالحموضة من حين لآخر ، ومع ذلك ، إذا كنت تعاني منها بانتظام ، فقد تكون تعاني من ارتجاع المريء ويجب عليك استشارة الطبيب على الفور.

وفقا لموقع " webmd"، في بعض الأحيان ، عندما تفرط في تناول الطعام ، أو إذا كنت تأكل الكثير من الأطعمة الغنية بالتوابل ، فقد تصاب بحرقة في المعدة.

وفيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها منع حرقة المعدة أو ارتداد الحمض.



لمنع حرقة المعدة أو ارتداد الحمض، من المهم أن تقوم ببعض التغييرات في نمط الحياة، فيمكن أن يساعد تغيير نمط حياتك مثل تناول وجبات أصغر أو فقدان الوزن الزائد في منع فرص الإصابة بالحموضة المعوية.

تجنب تناول أنواع معينة من الأطعمة التي تسبب حرقة المعدة مثل الأطعمة المقلية والمشروبات الغازية والكحول من بين الأطعمة الأخرى.

إذا كنت تعاني من ارتجاع معدي مريئي ، يجب عليك استشارة الطبيب وطلب الأدوية التي يمكن أن تساعد في إبقاء الوضع تحت السيطرة.

يمكن أن يكون التدخين أيضًا سببًا لارتجاع الحمض أو حرقة المعدة والإقلاع عن التدخين مما قد يساعد في تقليل فرص الإصابة بالارتجاع الحمضي أو الحموضة المعوية.