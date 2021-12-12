5 طرق طبيعية لتخفيف أعراض ارتجاع حمض المعدة بدون دواء

كتبت إيناس البنا

ارتداد حمض المعدة هو حالة مؤلمة يمكن أن تؤثر على أي شخص، ولكن كيف يمكنك تخفيف الأعراض؟

يعاني الكثير من البالغين وفقا لتقرير موقع "Express" من حرقة المعدة والارتجاع الحمضي في مرحلة ما من حياتهم، يمكن أن يكون هذا بسبب مرض الجزر المعدي المريئي ، مما يؤدي إلى استمرار ارتداد الحمض أو ببساطة بسبب عوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي .

الأعراض الرئيسية للارتجاع الحمضي هي الحموضة المعوية ، والتي توصف بأنها "إحساس بالحرقان في منتصف صدرك" أو "طعم حامض مزعج في الفم ناتج عن حمض المعدة".

يمكن أن يرتفع خطر الإصابة بالارتجاع الحمضي بسبب بعض عوامل النظام الغذائي أو نمط الحياة ، كما يمكن أن تتفاقم الأعراض نتيجة لذلك.

على الرغم من توافر الأدوية المعروفة باسم مضادات الحموضة على نطاق واسع لتخفيف أعراض ارتداد الحمض ، إلا أن هناك بعض الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها تقليل خطر النوبة.



طرق تخفيف أعراض ارتجاع حمض المعدة تجنب تناول أطعمة معينة على الرغم من أن الطعام ليس دائمًا سبب على الرغم من أن الطعام ليس دائمًا سبب ارتجاع الحمض ، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض، غالبًا ما يُنصح الأشخاص المصابون بالارتجاع الحمضي بالابتعاد عن بعض الأطعمة ، خاصةً عندما يعانون بالفعل من الأعراض، الأطعمة مثل الثوم والبصل والطماطم والنعناع يمكن أن تتسبب في تفاقم الحالة.



لا تتناول الطعام وانت جائع جدا

عندما تكون جائعًا بشكل خاص ، قد يكون من الصعب تدريب نفسك على تناول الطعام بشكل أبطأ، ومع ذلك ، يمكن أن يساعد التباطؤ في تخفيف أعراض ارتداد الحمض.

تضيف هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا أنه يجب على الناس محاولة "تناول وجبات أصغر حجمًا وأكثر تكرارًا"، هذا لأنه عندما تكون المعدة ممتلئة جدًا، يمكن أن يكون هناك المزيد من الارتجاع إلى المريء.



امتنع عن المشروبات الغازية إذا كنت تعاني من نوبة ارتجاع ، يمكن أن تشجع المشروبات الغازية حمض المعدة على دخول المريء، علاوة على ذلك ، يمكن أن تتسبب المشروبات الغازية أيضًا في تضخم المعدة المعروف باسم انتفاخ المعدة، عندما تنتفخ المعدة ، فإنها تزيد الضغط على العضلة العاصرة للمريء ، مما يعزز الارتجاع.



تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة

تنصح NHS الناس بعدم "تناول الطعام في غضون ثلاث أو أربع ساعات قبل النوم"، هذا لأن الجاذبية تساعد في الواقع على إبقاء حمض المعدة منخفضًا، عندما تستلقي ، فإنك تفتقر إلى ميزة الجاذبية في عملية الهضم ، ومن المرجح أن تسبب الأطعمة أعراض الحرقة أو الارتجاع.



نام مروفوع الرأس لأعلى

على نفس المنوال ، يمكن أن يساعد النوم المدعوم قليلاً أيضًا في الحفاظ على المحتوى داخل المعدة ويسهل عملية الهضم، توصي NHS برفع أحد طرفي سريرك بين 10 و 20 سم عن طريق وضع شيء تحت السرير أو المرتبة.

وتضيف: "يجب أن يكون صدرك ورأسك فوق مستوى خصرك حتى لا ينتقل حمض المعدة إلى أعلى باتجاه الحلق".