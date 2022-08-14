كيف كان رد فعل تنظيم داعش على مقتل زعيم تنظيم القاعدة؟.. مرصد الأزهر يجيب

كتب ــ لؤى على

سلط مرصد الأزهر الضوء في مقال له على رد فعل تنظيم داعش على مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي "أيمن الظواهري"؛ حيث أعلنت "وكالة أسوشيتد برس" الأمريكية مقتل "الظواهري" بطائرة بدون طيار استهدفت المنزل الذي كان يقيم به في العاصمة الأفغانية "كابل"، كما أعلن الرئيس الأمريكي "بايدن" أنه كان على علم بهذه العملية، وتعهد بأنهم سيستمرون في استهداف المزيد من قادة التنظيمات الإرهابية.

ومنذ هذا الإعلان ظهرت ردود فعل دولية تجاه هذا الحادث، تناولتها وسائل الإعلام المختلفة بالرصد والتحليل. ليس هذا فقط بل كانت هناك ردود فعل لبعض المنتسبين للتنظيمات الإرهابية، ومن بينهم المنتسبون لتنظيم داعش.

وتابع المرصد أن الصحيفة الإعلامية لتنظيم داعش الإرهابي لم تتطرق في عددها الصادر في أغسطس 2022م إلى خبر مقتل "الظواهري"، وهو الأمر الذي اختلف مع آراء بعض الباحثين والخبراء والذين توقعوا أن داعش الإرهابي سيكون له بيان أو تعليق على مقتل "أيمن الظواهري".

كما أن رد فعل المنتسبين والمناصرين لتنظيم داعش لكن الصفحات الداعشية على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام" احتفت بمقتل "أيمن الظواهري" بشيء من الفرح والتشفي، في مشهد يعبر عن أن هذا هو المناخ العام أو الانطباع العام داخل التنظيم. ويؤكد أيضًا على أن الخلاف السياسي بين تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين قد وصل إلى مرحلة لا يمكن للقارئ العادي غير المتابع لأخبار هذه التنظيمات تصديق أن التنظيمين كانا تنظيمًا واحدًا لمدة تزيد عن عشر سنوات. وعقب الإعلان عن مقتل "الظواهري" نشرت منصة داعشية منشورًا قصيرًا احتفت فيه بمقتل الظواهري: "فطس سفيه الأمة.. والأرواح الطاهرة التي ذهبت بسببه بانتظاره بين يدي الله عز وجل. فاللهم خذ بحقهم فأنت العادل يا قوي يا عزيز".

كما نشرت منصة داعشية أخرى على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام" خبرًا قصيرًا قارنت فيه بين مقتل قائديها: "أبو بكر البغدادي" و"عبد الله قرداش" من جهة ومقتل "الظواهري" من جهة أخرى، وختمت الخبر بعبارة: "فمن باع الظواهري إلى هذه الدرجة؟!" وتحت عنوان: "من التاريخ العفن للهالك الظواهري"، نشرت المنصة نفسها خبرًا قصيرًا ذكرت فيه ما مختصره: "سبى مرتدو (القاعدة).. يوم كانوا مبايعين للهالك لعنه الله، نساء وأخوات المجاهدين بعد أن غدروا بهم وألقوهم في الآبار، واعتدوا على شرفهم بشهادة عناصر (القاعدة).. أنفسهم وبمباركة وتحريض الهالك ضيَّق الله عليه قبره وخالف أضلعه وجعله حفرة من حُفر النار..". وتحت عنوان: "الهالك اللعين يقر بنفسه أنه لا قاعدة في العراق ولا بيعة ولا شيء بل الدولة الإسلامية وتم مباركتها وقامت على شرعة ربها.." نشرت المنصة ذاتها على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام" مقطعًا لفيديو قديم، تم تصويره في عام 2007م لأيمن الظواهري وهو يثني فيه على داعش الإرهابي ويصفها بالإمارة الشرعية المؤسسة على الشورى والمنهج الشرعي.

وتابع المرصد، أن المتأمل في تجاهل الصحيفة الإعلامية لمقتل الظواهري وفي هذه المنشورات التي نشرتها أبواق تنظيم داعش الإرهابي يدرك مدى الفجوة والاختلاف بين التنظيمين الإرهابيين رغم أنهما كانا تنظيمًا واحدًا حتى عام 2013م. وكان قادة التنظيمين في تسجيلاتهم وظهورهم الإعلامي يثنون على بعضهم بعضًا، ويصفون بعضهم بعضًا بكلمات مثل "الشيخ، المجاهد، حفظه الله....". لكن في عام 2013م ومع إعلان "داعش" الانفصال عن القاعدة نشبت الخلافات أو بمعنى أدق طفت على السطح، وظهرت للجميع.

ولقد انعكست هذه الخلافات على الأنشطة الميدانية والإعلامية للتنظيمين. حيث أدت إلى حرب إعلامية شرسة؛ ففي تسجيل صوتي عام 2015م، رفض "أيمن الظواهري" الاعتراف بداعش، ودعا أفرادها إلى عدم النكس بالبيعة على حد تعبيره، ووصفها بأنها إمارة استيلاء بلا شورى. وهو ما يتعارض مع خطابه في الـ "فيديو" سالف الذكر والذي نُشر في عام 2007م. ورد عليه تنظيم داعش الإرهابي حينها بتسجيل آخر لمتحدثه "أبو محمد العدناني" الذي قُتل في عام 2016م، ووصف القاعدة بأنها لم تعد قاعدة الجهاد، مستدلًا على ذلك بأنها تنال المدح من الأعداء والأراذل على حد تعبيره. ولم يقف الأمر عند هذه الحرب الإعلامية فقط، إنما كانت هناك حرب ميدانية طاحنة بين داعش الإرهابي وفصيل "جبهة النصرة" ــ حين كان جناح القاعدة في سورياـــ التي ظل زعيمها "الجولاني" على بيعة "الظواهري" حتى عام 2016م. وأضحى أصدقاء الأمس أعداء اليوم، وتحولت خلافات البيت الواحد ـــ على حد وصف الجولاني ــــ إلى خلافات باستخدام القنابل والرشاشات ونصب الكمائن. وطالت المعارك مدن سورية مختلفة، بل إن "الجولاني" وقتها هدد بنقل المعركة مع داعش إلى العراق وضربهم في عقر دارهم. والسؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا السرد هو: كيف يمكن أن تصل الاختلافات بين تنظيمين ينتهجان نفس المنهج الفكري مع فروق بسيطة إلى هذا الحد؟ والإجابة هي: أن الخلاف بين التنظيمين خلاف سياسي حول الزعامة وتصدر المشهد وليس خلافًا دينيًّا.

ويدعو المرصد الشباب أن لا ينخدعوا بالخطاب الإعلامي والإفتائي لهذين التنظيمين الإرهابيين، وأن يثقوا بأن الانتشار الذي يرونه على مواقع التواصل الاجتماعي لا يُطبق على أرض الواقع عند كليهما، وأن يدركوا أن القاعدة وداعش الإرهابيين رغم تباعد ما بينهما فإنهما وجهان لعملة واحدة، وما بينهما من متشابهات أكثر مما بينهما من اختلافات؛ فكلاهما يقدم السياسي على الديني، ويقدم السياسي المتعلق بالزعامة والسيادة على كل شيء، فالقاعدة تسترت على المخالفات المنهجية والدينية لداعش الإرهابي 10 سنوات ولم تصبر على الخلاف السياسي معها يومًا واحدًا بعد إعلان "داعش" الإرهابي الانشقاق، وداعش هو الآخر ظل يدعو للظواهري ومن قبله "بن لادن" في خطابه الإعلامي حتى رفض الظواهري الاعتراف بهم، حينها وصفوه بالمرتد والمدلس... وكلا التنظيمين اعتمدا على النصوص الدينية لإظهار ردة الآخر وتدليسه.