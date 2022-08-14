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فوكس نيوز: رجل يشعل النار فى سيارته ويقتحم الكابيتول ثم يطلق النار على نفسه

الأحد، 14 أغسطس 2022 04:51 م
فوكس نيوز: رجل يشعل النار فى سيارته ويقتحم الكابيتول ثم يطلق النار على نفسه مبنى الكابيتول
كتبت رباب فتحى

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قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن رجلا مجهولا أشعل النار في سيارته، واقتحم حاجزًا في مبنى الكابيتول الأمريكي قبل أن يغادر سيارته، ثم أطلق النار من سلاح بشكل عشوائى، ثم أطلق النار على نفسه في وقت متأخر من ليلة السبت.

ولم تؤكد شرطة الكابيتول الأمريكية الواقعة بعد، والتي أبلغت عنها قناة PBS لأول مرة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات باستثناء السائق.

وأوضحت الشبكة أن الدافع وراء الحادث غير معروف. وبحسب ما ورد لم يستمر الحادث سوى لحظات ، ولم يكن لدى الضباط الوقت للرد على إطلاق النيران قبل أن يصوب الرجل سلاحه على نفسه.

ويأتي الحادث بعد أكثر من عام من اصطدام مركبة أخرى بحاجز في الكابيتول في عام 2021 ، مما أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر.

أسفر الهجوم حينها عن مقتل الضابط بيلي إيفانز وتسبب في "ترنح" إدارة شرطة الكابيتول هيل ، وفقًا لنقابة شرطة الكابيتول.


الكابيتول

الكونجرس

اقتحام سيارة للكونجرس

البيت الأبيض



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