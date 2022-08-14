"فرونتكس": زيادة عمليات الدخول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 86%

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قالت وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي "فرونتكس" إن عدد عمليات الدخول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي زادت بنسبة 86% منذ مطلع العام الجاري و حتى يوليو ليصل عددها إلى 090ر155 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت الشبكة الإخبارية لقناة "بي أف أم" الفرنسية نقلا عن بيان لـ "فرونتكس" أن الربع الأول من العام الجاري شهد زيادة بنحو 57% مقارنة بالعام الماضي، مضيفا أن عدد عمليات الدخول غير الشرعي للفضاء الأوروبي وصل خلال شهر يوليو الماضي إلى 14 ألفا و866 عملية، موضحة أن هذا العدد يمثل حوالي ثلاثة أضعاف ما كان عليه الحال في يوليو من العام الماضي عبر طريق البلقان وهو الطريق "الأكثر نشاطا".

كما أوضحت الوكالة إلى أن اللاجئين الأوكرانيين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي عبر المعابر الحدودية لم يؤخذوا في الاعتبار في هذه الحسابات.

وفقًا لفرونتكس، دخل 7ر7 مليون مواطن أوكراني إلى الاتحاد الأوروبي منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.

وسلك طريق وسط المتوسط أكثر من 42500 مهاجر غير شرعي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بزيادة ناهزت 44 % عن الأعداد التي تم تسجيلها في الفترة ذاتها من عام من العام الماضي فيما سجل طريق الحوض الشرقي للمتوسط عبور أكثر من 22601 وهو ما يمثل "أكثر من الضعف" مقارنة بالعام الماضي.

ودخل أكثر من نصف هؤلاء الأشخاص الاتحاد الأوروبي عبر جزيرة قبرص وكان معظم المهاجرين من نيجيريا وسوريا والكونغو.

وعلى الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، انخفضت عمليات العبور غير الشرعي بنسبة 32% منذ بداية العام ليصل إلى 2923، وكان الذين سلكوا هذا الطريق بشكل أساسي من أوكرانيا والعراق وبيلاروس.

وزادت عمليات العبور غير الشرعي على جانبي قناة المانش بنسبة 55% مقارنة بالفترة من يناير حتى يوليو من العام الماضي 2021 ، لتصل إلى 28 ألف حالة تم اكتشافها بحسب فرونتكس.