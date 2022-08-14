اليوم السابع
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فرنسا.. فرق الإطفاء تعلن السيطرة على حريق الغابات جنوب البلاد

الأحد، 14 أغسطس 2022 11:02 م
فرنسا.. فرق الإطفاء تعلن السيطرة على حريق الغابات جنوب البلاد فرق الإطفاء
كتب محمد جمال

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استطاعت فرق الإطفاء الفرنسية السيطرة على حريق ألحق أضرارا جسيمة بغابات الصنوبر جنوب غربي البلاد، مستفيدة من هطول الأمطار اليوم الأحد، وقال رونان لوستيك المسئول فى منطقة جيروند، إن السلطات سمحت لنحو 8000 من السكان الذين تم إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم.

ودمر الحريق، الذى اندلع منذ يوم الثلاثاء فى منطقتي جيروند ولاند، أكثر من 74 كيلومترا مربعا.

ووصل أكثر من 360 رجل إطفاء إلى فرنسا يوم الجمعة قادمين من ألمانيا ورومانيا وبولندا والنمسا للمساعدة في مكافحة الحريق، وانضموا إلى أكثر من 1000 رجل إطفاء فرنسي متواجدين في الموقع، وأرسلت اليونان وإيطاليا طائرتين متخصصتين في مكافحة الحرائق، وتسببت موجات الحرارة في تفاقم حالة الجفاف الخطيرة التي ضربت معظم أنحاء أوروبا، مما أدى إلى نشوب حرائق الغابات.


فرنسا

غابات الصنوبر

ألمانيا

حرائق الغابات



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