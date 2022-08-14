اليوم السابع
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طلاب الابتدائية والإعدادية الأزهرية يؤدون امتحانى الرياضيات والتفسير دور ثان

الأحد، 14 أغسطس 2022 05:00 ص
طلاب الابتدائية والإعدادية الأزهرية يؤدون امتحانى الرياضيات والتفسير دور ثان امتحانات - أرشيفية
كتب ــ لؤى على

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يواصل طلاب إتمام المرحلة الابتدائية امتحانات الدور الثانى اليوم، فى مادتى الرياضيات والتربية الفنية، فيما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم فى مادتى أصول الدين ورقة أولي تفسير وحديث والدراسات الاجتماعية. 
 
وانطلقت امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأربعاء 10 أغسطس، حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانات مادتى القرآن الكريم والتربية الإسلامية، ويختتمون امتحاناتهم يوم 16 أغسطس بمادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع، أما طلاب الشهادة الإعدادية فبدأوا امتحاناتهم بمادة الفقه ويختتمون امتحاناتهم بمادة الحاسب الآلى والمستوى الرفيع يوم 18 أغسطس.
 
 
 
 

امتحانات الدور الثانى

الشهادة الابتدائية

الشهادة الاعدادية

الازهر الشريف



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